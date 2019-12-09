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Zabıtadan tırlara sıkı denetim

Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi girişinde gelişi güzel park eden büyük araçlara yönelik denetimlerini sürdürerek cezai işlemi uyguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Mimar Sinan Mahallesi girişinde güzergâhın dışına çıkan kamyon ve tırlarla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günün belirli saatlerinde kent genelinde yürüttüğü denetim çalışmaları kapsamında, park yasağının olduğu, can güvenliğini tehlikeye atan kamyon ve tırlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yasak olmasına rağmen parklanma yapan araçlara cezai işlem uyguluyor.
Öte yandan Körfez Belediyesi Dalyan Sokak’ta tamamlanan alt yapı çalışmaları sonrasında asfalt serimi gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde sokaktaki asfalt serim işleminin tamamlanacağını belirten yetkililer, sokağın trafiğe açılacağını belirtti.

Bugün 11:33 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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