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Kocaeli'de akıl almaz olay!

Kocaeli’de yaşayan 6 çocuk babası Bekir Gümüş, kardeşinin karısını kaçırdı. Kocası, yengesiyle kaçan Semra Gümüş eşinin ortaya çıkıp boşanmak için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi
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Kocaeli’de yaşayan 5 çocuk annesi Semra Gümüş, eşinin yengesiyle kaçtığını belirterek ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Canlı yayına çıkan ve söyledikleriyle çok etkisi yaratan 5 çocuk annesi Semra Gümüş, “Haziran ayında eşim Bekir, kardeşinin eşi olan yengesini kaçırdı. O günden bu yana da ikisinden haber yok. Kocam daha önce beni tornavida ile öldürmeye çalıştı. Şimdi de çocuklarımın velayetini istiyor” dedi.

"BABAM BENİ 20 BİN TL KARŞILIĞINDA SATMIŞ"

Kocasının ortaya çıkmasını ve boşanmak istediğini söyleyen Semra Gümüş, “Ben onların ortaya çıkmasını istiyorum. Boşanalım, çocuklarımın velayetini versin, sonra ne yapmak istiyorsa yapsınlar” dedi. Bu sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan yengesiyle kaçan Bekir Gümüş’ün kızı Kader hanım “Babam beni hiç tanımadığım birisine 20 bin TL karşılığında satmış. O parayı aldıktan sonra da yengemle kaçmış. Beni ilkokul ikinci sınıfta iken okuldan aldı, arabanın arkasına bağlayarak birçok kez sürükledi. Şimdi de kardeşlerimi istiyor, onların da mı hayatını mahvetmek istiyor” diye isyan etti

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