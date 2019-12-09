Kocaeli'de bir firma daha iflas etti!

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda bir süredir Kocaeli’de faaliyet gösteren alüminyum fabrikası Emirhan Alüminyum hakkında iflas davası açıldığı duyuruldu. Alacaklılara seslenilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Davacı EMİRHAN ALÜMİNYUM PLASTİK BOYA VE İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle; Dumlupınar Mh. Hürriyet Cd. D-100 Karayolu Üzeri No:271/2 Derince, Kocaeli (Vergi No:3340393645) adresinde bulunan davacı EMİRHAN ALÜMİNYUM PLASTİK BOYA VE İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İİK m 178/2,c.1;m.166/2 maddeleri gereğince kendi iflasını istediğinden bu ilandan itibaren 15 gün içerisinde iflasını isteyen davacı borçlunun diğer alacaklıları bu iflas davasına müdahale ederek borçlunun iflas talebi hakkında takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek amacıyla yaptığını ileri sürebileceklerine, aksi halde iflasına karar verileceği, keyfiyetinin gazetede ilanından itibaren 15 gün içeriside ilgililerin, 3.şahısların ve davacı şirketin alacaklılarının vaki isteğin haksız olduğu düşüncesinde iseler mahkememizin 2019/294 esas sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri, davanın duruşmasının 15/01/2020 günü saat 10.45'te mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ve davanın ilgili yasa hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacağı keyfiyeti ilgililere, alacaklılarave 3.şahıslara ilan olunur. 04/12/2019

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