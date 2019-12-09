İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li Meclis üyesi Şener İnce'nin sosyal paylaşım sitesinde kendisi için “Camiye ayakkabılarla girdiler" iftirası üzerine Kocaeli Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'in suç duyurusuna CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, meclis üyeleri, muhtarlar, avukatlar, İYİ Partili yöneticiler ve CHP’li partililer katıldı. Adliye önündeki kalabalığın elinde "Yalancı Şener İnce", "Rezaletin adı Şener İnce", "Şener İnce özür dile" yazılı pankartlar yer aldı.

BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkan Çakar ve İl yöneticisi Hüseyin Acurman ile birlikte savcılığa suç duyurusuna bulundu. Ardından adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada ilk olarak söz alan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabıyla girdiler iddiası tamamen çöktü. Hiçbir insan, hiçbir Müslüman, hele ki bir kadın belediye başkanı camiye ayakkabıyla girmez. Ama burada bir yalan, iftira, riya var. Kendilerinden olan medya vasıtasıyla insanları küçük düşürdüler. Ama Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP’liler sahipsiz değil. Bu işin takipçisi olacağız. Bu haberlere hakaret içerikli yorum yapanlar da gerekli cezayı alacaktır” dedi.

KARALAMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Ardından konuşan Başkan Hürriyet, “Milletin hizmete ihtiyacı var. Biz millete hizmet ediyoruz. AK Partililer nasıl seçimlerde karalama kampanyası yapmışlarsa yine aynı şeye devam ediyorlar. Bu kente kavga değil huzur lazım diyoruz. Hemen karalama ve linç kampanyası başlatıyorlar. İzmit'i kaybetmeyi hazmedemediler. İzmit’i kaybedenler ne yazık ki kendilerini kaybetti. 7 aydır hazmedemediler. Son olarak Fethiye köyünde camimize yaptığımız hizmetleri tanıtırken ağır hakaretlerle iftirada bulundular. Çok üzgünüm. Yüzde 80'den fazla Müslümanın olduğu bir ülkede bizim ayakkabıyla camiye girmeyeceğimizi bile bile iftira attılar” dedi

HAKKIMIZI HUKUKİ YOLLARLA ARAYACAĞIZ

Şener İnce'yi özür dilemeye davet ettiklerini belirten Hürriyet, “Kendisi özür dilemek bir yana hala hakaretlerine devam etti. Bunlara artık gülüp geçeceğiz ama yanlarına da bırakmayacağız. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Şener İnce hakkında suç duyurusunda bulunduk. Paylaşımları inceleyip avukatlarımızla inceledik. Hakaretler için suç duyurusunda bulunacağız ve Şener İnce'ye tazminat davası açacağız. Bize “hayvan” diyen Körfez'deki vaiz için de hukuki yollara başvuracağız. Konunun takipçisi olacağız. Milliyetçiliğimiz ve dinimiz bizim için kıymetlidir. Çamur atılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.