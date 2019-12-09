Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:05 TSİ- Gündem G: Bugün 12:09 TSİ

Hürriyet, İnce hakkında suç duyurusunda bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendisi için “Camiye ayakkabıyla girdi” iftirası atan AKP’li Meclis üyesi Şener İnce hakkında Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li Meclis üyesi Şener İnce'nin sosyal paylaşım sitesinde kendisi için “Camiye ayakkabılarla girdiler" iftirası üzerine Kocaeli Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'in suç duyurusuna CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, meclis üyeleri, muhtarlar, avukatlar, İYİ Partili yöneticiler ve CHP’li partililer katıldı. Adliye önündeki kalabalığın elinde "Yalancı Şener İnce", "Rezaletin adı Şener İnce", "Şener İnce özür dile" yazılı pankartlar yer aldı.

BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkan Çakar ve İl yöneticisi Hüseyin Acurman ile birlikte savcılığa suç duyurusuna bulundu. Ardından adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada ilk olarak söz alan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabıyla girdiler iddiası tamamen çöktü. Hiçbir insan, hiçbir Müslüman, hele ki bir kadın belediye başkanı camiye ayakkabıyla girmez. Ama burada bir yalan, iftira, riya var. Kendilerinden olan medya vasıtasıyla insanları küçük düşürdüler. Ama Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP’liler sahipsiz değil. Bu işin takipçisi olacağız. Bu haberlere hakaret içerikli yorum yapanlar da gerekli cezayı alacaktır” dedi.   

KARALAMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Ardından konuşan Başkan Hürriyet, “Milletin hizmete ihtiyacı var. Biz millete hizmet ediyoruz.  AK Partililer nasıl seçimlerde karalama kampanyası yapmışlarsa yine aynı şeye devam ediyorlar. Bu kente kavga değil huzur lazım diyoruz. Hemen karalama ve linç kampanyası başlatıyorlar. İzmit'i kaybetmeyi hazmedemediler.  İzmit’i kaybedenler ne yazık ki kendilerini kaybetti. 7 aydır hazmedemediler. Son olarak Fethiye köyünde camimize yaptığımız hizmetleri tanıtırken ağır hakaretlerle iftirada bulundular. Çok üzgünüm. Yüzde 80'den fazla Müslümanın olduğu bir ülkede bizim ayakkabıyla camiye girmeyeceğimizi bile bile iftira attılar” dedi

HAKKIMIZI HUKUKİ YOLLARLA ARAYACAĞIZ

Şener İnce'yi özür dilemeye davet ettiklerini belirten Hürriyet, “Kendisi özür dilemek bir yana hala hakaretlerine devam etti. Bunlara artık gülüp geçeceğiz ama yanlarına da bırakmayacağız. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Şener İnce hakkında suç duyurusunda bulunduk. Paylaşımları inceleyip avukatlarımızla inceledik. Hakaretler için suç duyurusunda bulunacağız ve Şener İnce'ye tazminat davası açacağız. Bize “hayvan” diyen Körfez'deki vaiz için de hukuki yollara başvuracağız. Konunun takipçisi olacağız. Milliyetçiliğimiz ve dinimiz bizim için kıymetlidir. Çamur atılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Bugün 12:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

sabri - mescid de olsa, sonuç itibariyle orada namaz kılınıyor, siz oraya bastıktan sonra orada namaz kılınması dinimiz açısından sakıncalıdır, arkada da ayakkabılık mevcut çoık mu zordu çıkarmak veya galoş taksaydınız , ak partililer fazla abartmış olabilir kabul ama sizde masum değilsiniz,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 12:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Hürriyet'in suç duyurusu bugün! mask
Hürriyet'in suç duyurusu bugün!
Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu mask
Büyükakın, emekçilerin sofrasına konuk oldu
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor mask
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor
Zabıtadan tırlara sıkı denetim mask
Zabıtadan tırlara sıkı denetim
Erdoğan'ın açıklaması sonrası talep patlaması yaşandı! mask
Erdoğan'ın açıklaması sonrası talep patlaması yaşandı!
Kocaeli'de 236 firma personel arıyor! mask
Kocaeli'de 236 firma personel arıyor!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

GALERİ

Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL