Urfalılar'da Cebrail Aydın 2. kez başkan seçildi

2016 yılında kurulan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İkinci olağan genel kurulda tek aday olarak kongreye katılan Cebrail Aydın, tekrar başkan seçildi. Genel kurulda divan başkanlığını Azmi Cihat Hatipoğlu üstlenirken divan üyeliklerini ise Bekir Turanoğlu ve İdris Aydın yaptı. Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi No:3 Başisekele adresinde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen kongrede üyelere çiğköfte ve lahmacun ikramı da yapıldı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ”

İkinci kez seçilerek güven tazeleyen Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın, kongrede söz alarak “Derneğimizin amacı kültürümüzü, geleneklerimizi Kocaelimiz’de yaşayıp yaşatmaktır. Ayrıca ilimize üniversite öğrenimi için gelen kardeşlerimize yardımcı olma amacındayız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Gençlik ve kadın kollarımız ile kadınlarımıza yönelik proje ve etkinlikler yapacağız. Gençlerimizin bilinçli ve memlekete faydalı bireyler olması için var gücümüzle onların yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZA YÖNELİK PRPJELERİMİZ VAR”

Sözlerini sürdüren Başkan Cebrail Aydın, “Memleketimiz Şanlıurfa’nın tanıtımı için doğduğumuz topraklara geziler tertipleyip hemşerilerimizin memleketini daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Ayrıca gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelerimiz de var. Bunları da hayata geçireceğimiz için mutluyuz. Kongrede ikinci kez beni bu göreve layık gören üyelerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu görevi layıkıyla yapacağımdan emin olmalarını istiyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.