CHP'li eski başkan: Şener İnce haklı

CHP Önceki Dönem İzmit İlçe Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya, gündemdeki ‘Fatma Hürriyet camiye ayakkabı ile girdi’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçükkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili hocam işte asıl özür dilemen konu bu. Ülkemizde dini öyle bir noktaya getirdiniz ki sadece şekil sizin için önemli. Yani halılar ve diğer görseller tamsa orası sizin için ibadethane.

ŞEYHLERİ SORGULAMAK HİÇ AKLINIZA GELMİYOR

Yani sizin için hoca görünümlü FETÖ’ de din adamıydı. Yıllarca onun ağzıyla binlerce insanın günahına girildi, yapılan kumpaslarla canından, işinden, malından olanların sayısı bugün bile net değil. Sizin için dini görünümlü her vakıf cidden İslam’a hizmet ediyor sanıyorsunuz. O vakıflar neden ihalelerle uğraşıyor, bakanlıklar da hatta genelkurmayda niye kadrolaşmaya çalışıyor umurunuzda bile değil, hatta ve hatta çalışmadan milyarder hayatı yaşayan şeyhleri sorgulamak hiç aklınıza gelmiyor.”

“İSLAM MI ÖNEMLİ, KAFANDAKİ ŞEKİLLER Mİ?

“Yılbaşı kutlamasına yok doğum günü kutlamasına bir dünya laf söylüyorsunuz. Niye? aklında ki şekil olan İSLAM a aykırı diye. Ama çocuk tecavüzüne, madende ölen insanlara hiç sesiniz çıkmıyor. Halbuki İslam peygamberi dünyanın en emekçi duruşa sahip insanıdır özünden hiç bahsetmiyorsunuz. Çocuklar birer melektir diye vaaz edemiyorsunuz. Kendini taşlayan çocuklara bile şefkat gösteren peygamberimizden neden bahsetmesiniz. Çocuk tecavüzcülerine neden lanet okumuyorsunuz.Ama hoca efendinin doğumgününü kutlamakta beis duymazsınız...Sana göre Cami olan bir yere giren insanların saçına, tırnağına bakacağına aynı mecliste çalıştığın arkadaşına niye destek vermiyorsun, hoca kimliğinle yol göstermiyorsun. Neden (sana göre)olan hatayı örtmekte gece olamıyorsun. Hoşgörü dini İSLAM mı senin için önemli yoksa vazgeçemediğin kafanda ki şekiller mi?