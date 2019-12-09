Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında 41 YR 417 çekici plakalı tanker ile çarpışan 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.
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Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
İzmit'te otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz