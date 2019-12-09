Petkim emeklileri geleneği sürdürüyor.

Petkim Yarımca emeklileri tertip komitesinin özverili çalışmalarıyla bu yıl 5. düzenlenen anma buluşması önceki gün Fuar Mustafa Pehlivan Camii’ nde gerçekleşti. Bir zamanlar Kocaeli ve Türkiye’ nin en önemli sanayi kuruluşu olan ancak özelleştirme kararıyla artık anılarda yaşatılan Petkim Yarımca’ nın emeklileri bu yılki buluşmaya da yoğun ilgi gösterdiler. Ezan okunmasıyla yaklaşık 350 Petkim emeklisi öğlen namazını birlikte kıldılar. Sonrasında Mustafa Pehlivan Camii imamı ve geçmiş yıllarda ve Petkim Camii’ de görev yapmış olan hocalar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Çalışma hayatı sırasında ya da emekli olduktan sonra yaşamını yitiren Petkim’ ller ve vatanı için canlarını veren tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Ülkemizde birlik beraberlik, kardeşlik, sevgi, barış ve huzur dolu güzel günler dilendi. Tertip komitesi okuma sonrası Petkim’ li dostlara, kavurma, pilav, irmik helvası ve ayran ikramı yaptı. Bahçedeki ikram yıllarca birlikte çalışan ve dostlukları örnek gösterilen Petkim emeklilerinin anılarına bir güzel sayfa daha açtı. Sağlık ve huzur dolu günlerle gelecek yıl yine görüşmek dilekleriyle vedalaşıldı.