Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaptığı hareketin ani bir reeks olduğunu dile getirip şu paylaşımı yaptı: ‘Alttaki resmin dış görünüşüne bakarak, isimleri tanımadan, kim olduğuna da bakmadan sadece mabede olan hassasiyetimiz nedeniyle HOŞ OLMAYAN SÖZLE ANİ REFLEKSLE TEPKİ VERDİM. Bunu tanımadığım İzmit Belediye Başkanımız ve CHP aleyhine bir alana çekilmesi benim kullandığım cümle ne kadar yanlışsa bazı sosyal medya ve basında olayı bağlamından çıkarıp Belediye Başkanımıza ve CHP’ye iftira kampanyasına dönüştürmek de o kadar yanlış. Şahsım adına resimde hiç birini tanımadığım insanlara sarf ettiğim hoş olmayan cümleden dolayı hepsinden özür diliyorum. Tekrar ifade ediyorum ki, benim tepkim ne isimlere nede bir siyasi partiyedir. Sadece ibadethane hassasiyetiyle ani söylenen söz’
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Din adamından U dönüşü!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yanındaki ekibe camiye başı açık, ayakkabıları girdi iddiasıyla sosyal medya hesabından yaptığı ‘Bu hayvanları camiye kim soktu’ paylaşımı yapan Körfez İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Şenol Köprülü gelen tepkilerden sonra çark ederek özür diledi.
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Yorumlar
(2 )
Tc Yazar - Madem ibadethaneye karşı o kadar hassassınız,bu hassasiyetinizi 31 mart seçimleri öncesi camide yapılan propoganda ve verilen kahvaltılara neden göstermediniz ,yaptığınız terbiyesizliğin farkında olup çark etmekte iyi diyelim ama herkese aynı hassasiyet gösterin ki size gerçek insan duyabilelim...!
Selahattin büyük. - Siz kimsinizki, adamın biri, yada kadın, camiye ayakkabı ile girmiş olsa bile, sizin hakaret etme hakkınız yok beyefendi, camiye ayakkabı ile girnek yanlışdır bu ayıpdır insanada yakışmaz, ancak kimse bundan kendine görev çıkaramaz, diyni hassasiyet diyorsunuz siz kimsinizki dini korumaya kalkıyorsunuz, siz dinin bekcisimisiniz, size bu görevi kim tevdi ettiki böyle bir hakkı kendinizde görüyorsunuz, siz müslümansanız ibadetinizi yapmakla mükellefsiniz, toplumu dizayn etmek değil sizin işiniz, bakın aziz milletim, islamı ve dini kimsenin korumasına gerek yok, camilerimizi korumak yada sahiplenmek diye bir şey yok, caminin hocası vardır, görevlisi vardır bakımını temizliğini yapar, vatandaş işine baksın, namaz vakdi gitsin namazını kılsın, dindar olun beyler dinci olmayın, görmüyormusunuz millet birbirine düştü, bunun sebebi herşeyin aşırılığından, kimsenin kimseye güveni kalmadı, birbirimşze düşman olduk, aslında bu bilinçli yapılıyor, bu oyuna gelmeyelim, oetadoğuyu görmüyormuyuz, kan gölü, göz yazı orta doğu, Türk milletini ayrıştırmaya çalılılıyor birbine düşürülmeye çalışılıyor, bu din inanç yoluyla yapılmaya çalışılıyor buna fırsat vermiyelim, aziz milletim, unutmayalımki, Türkün Türk den başka dostu yok..
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