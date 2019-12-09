Din adamından U dönüşü!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaptığı hareketin ani bir reeks olduğunu dile getirip şu paylaşımı yaptı: ‘Alttaki resmin dış görünüşüne bakarak, isimleri tanımadan, kim olduğuna da bakmadan sadece mabede olan hassasiyetimiz nedeniyle HOŞ OLMAYAN SÖZLE ANİ REFLEKSLE TEPKİ VERDİM. Bunu tanımadığım İzmit Belediye Başkanımız ve CHP aleyhine bir alana çekilmesi benim kullandığım cümle ne kadar yanlışsa bazı sosyal medya ve basında olayı bağlamından çıkarıp Belediye Başkanımıza ve CHP’ye iftira kampanyasına dönüştürmek de o kadar yanlış. Şahsım adına resimde hiç birini tanımadığım insanlara sarf ettiğim hoş olmayan cümleden dolayı hepsinden özür diliyorum. Tekrar ifade ediyorum ki, benim tepkim ne isimlere nede bir siyasi partiyedir. Sadece ibadethane hassasiyetiyle ani söylenen söz’