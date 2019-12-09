Derince'deki lojmanların yıkılış biçimi isyan ettirdi

Derince İbn-i Sina Mahallesi'nde bulunan polis lojmanları bugün yıkılmaya başlandı. Ancak lojmanların yıkımı esnasında yeterli güvenlik önlemleri alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan vatandaşlar, bu şekildeki yıkımın sağlıklı olmadığını, vatandaşların canının tehlikeye atıldığını belirttiler. Böyle bir yıkım görmediklerini kaydeden mahalleliler, huzursuz olduklarını aktardılar.