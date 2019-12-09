Derince İbn-i Sina Mahallesi'nde bulunan polis lojmanları bugün yıkılmaya başlandı. Ancak lojmanların yıkımı esnasında yeterli güvenlik önlemleri alınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan vatandaşlar, bu şekildeki yıkımın sağlıklı olmadığını, vatandaşların canının tehlikeye atıldığını belirttiler. Böyle bir yıkım görmediklerini kaydeden mahalleliler, huzursuz olduklarını aktardılar.
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Derince'deki lojmanların yıkılış biçimi isyan ettirdi
Derince İbn'i Sina Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarının yıkılış biçimi, etrafta yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz