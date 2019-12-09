Esnaftan yolun kapatılmasına tepki!

Otogar Kavşağı ile Yahya Kaptan kavşağı arasında bulunan D-605 karayolu mevkiindeki Araç Sokak girişindeki yan yolun Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasına çevre esnafından yaklaşık elli kişi bir araya gelerek tepki gösterdi. Esnaflara; Emlakçılar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alpay Hacıoğluve Yenişehir Mahallesi Muhtarı Salih Çumanda eşlik etti.

DARCAN: BURASI KAFESE KAPATILMIŞ NOKTADA

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yolu kapatması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını ifade eden Yaprak Gayrimenkul işletmecisi Gökhan Darcan; “Otogar Kavşağı ile Yahya Kaptan kavşağı arasında bulunan D-605 karayolu mevkiindeki Araç Sokak girişindeki yan yol kapatıldığı için büyük sorunlar yaşıyoruz. Yahya Kaptan Üst Geçiti’nin yan yol girişi taşlarla kapatılmıştır. Otogar kavşağı yapıldıktan sonra üç ay oldu burası kapalı. Bu sorunla ilgili şimdiye kadar yetkililere yapmış olduğumuz başvurulara da cevap gelmedi. Bu yol kapatıldı biz de esnafız, doğru düzgün iş yapamıyoruz. Yol kapatıldığı için biz müşteri kaybı yaşıyoruz. Bu yolun kapatılması bizim ticaretimize büyük bir zarar verdi, veriyor. Bu yol sorununa yetkililerden ricamız acil çare bulunmasıdır. Son çare olarak basınla paylaşmak istedik. 30 yıldır açık olan yol niye şimdi kapalı? Biz esnafların yaşadığı sıkıntıdan önce bir kere burada özel hastane de var. Acil durumlarda insanlar nasıl yetişsin hastaneye? Hastası olanlar bir kere daha çabuk yetişmeli. İtfaiye de var bu tarafta. İtfaiyenin giriş kapısı da burada itfaiye araçlarının giriş çıkışı da zor. Buradaki esnaf ekonomisi kötüye gidiyor diye burayı terk edip gitmekle karşı karşıya kalmış. Kaymakamlığa da çıkıyor bu yol. Buranın kapatılmasının her açıdan mağduriyetini yaşıyoruz. Bu güzergâh çok önemli. Buradan çıkmak için Yahya Kaptan yolunu ve Kandıra sapağını kullanmak zorunda kalıyoruz. Burası kafese kapatılmış bir noktada. Ticaretini etkilediği için esnaf arkadaşımız Şahin Söğük de dükkanını kapattı gitti” dedi.

DANIŞAN: YOL YÜZÜNDEN MÜŞTERİ GELMİYOR

Darcan’dan sonra konuşan bir diğer esnaf Genç Turizm İşletmecisi Hakan Danışan; “Otogar kavşağı yapıldıktan sonra bu kavşaktaki Araç Sokak’a girişindeki yan yolBüyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. İşte bunun yüzünden mağduruz. Gerekli yerlere dilekçe de verdik geri dönüşte yapılmadı. Esnaf olarak müşteri kaybımız oluyor. Belirtilen yolu kullanarak gelenler de bir sürü benzin yakıp geliyor bu büyük bir zarardır. Bu otogar kavşağı yapıldığından beri buraya girişte çıkışta kapatıldı. Yahya Kaptan’dan girerek ilerden u dönüşü yapıp sağdan Esat Coşan Cami’sinin bulunduğu mevkiden dönüp işyerimize geliyoruz, belirtilen yol budur. Bu da ilave yakıt demek. Zaman açısından da her açıdan da zarardayız. Bu iki kavşakta aşırı trafik oluyor kaza ihtimali de çok yüksek”diyerek yolun kapatılmasına tepki gösterdi.

HACIOĞLU:ESNAFLARIMIZ HAKLI

Esnafların açıklamasına eşlik eden Emlakçılar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alpay Hacıoğlu; “Burada esnaflarımızın mağduriyetlerini birebir dinledik, haklı olduklarını görüyoruz. Ülkelerde hizmet anlayışı yol açmak, çok daha fazla alanlar açmak varken yol kapatılıyor. Kocaeli’nin en büyük hastanelerinden biri de burada. Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü bu tarafta. 3 ay oldu. Bu süreçte bazı esnaflarımızın işyerlerini kapattıklarını da gördük, böyle olması çok üzücü. Buranın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İşyerlerimize gitmemiz ekstradan yarım saatlik bir maliyet getiriyor. Bizimle ticaret yapmak isteyenler işyerlerimize gelemiyorlar. İzmit’in en büyük mahallelerinden biri burasıdır. Bu sorunun en erkenden çözülmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.