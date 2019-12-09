41 FK kupayı kaptı

U-12 Futbol Ligi’nin bitimine iki hafta kala oynanan karşılaşmalar gollü ve zevkli geçti. Liglerin bitimine iki hafta kalan B Grubu’nda Kocaeli Güneşspor’u 3-0 mağlup eden 41 Futbol Kulübü, şampiyonluğunu ilan etti.

41 FK LİGİN BİTİMİNE 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDU

A Grubu’nda mücadele veren İzmit Yıldızspor ile Kullarspor arasındaki çekişmeli geçen mücadelede kıyasıya bir mücadele yaşandı. Maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile maçı 2-1 kazanan İzmit Yıldızspor oldu.

B grubunda rakipleri arasında şampiyonluk mücadelesi veren 41 Futbol Kulübü, ligin bitimine iki hafta kala konuk olduğu Kocaeli Güneşspor karşısında rahat bir mücadele sergiledi. Maçın ilk ve ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-0 kazanan 41 Futbol Kulübü, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. U-12 Ligi D Grubunda mücadele veren Üçyoldoğuspor, konuk ettiği Kartepe Gençlirbirliği karşısında rahat bir mücadeleyle 6-2 kazanan taraf oldu.

YOK BÖYLE BİR MAÇ: 17-0

C grubunda mütevazı bir mücadele veren Kartepe Suadiyespor ile Başiskele Damlarspor arasındaki çekişmeli ve heyecanlı geçen maçı 3-2 kazanan Başiskele Damlarspor oldu. E Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Bekirderespor’a konuk oldu. Zevkli geçen karşılaşmada rakibi önünde rahat bir mücadele sergileyen yeşil siyahlı minikler, 10-0 gibi farklı skorla mağlup ederken, kalan iki hafta sonunda şampiyonluğu kucaklamak istiyor. E Grubunda Sarımeşe Belediyespor ile Hacı Hızır Şafakspor arasında oynanan karşılaşma günün en gollü mücadelesi oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans ortaya koyan Hacı Hızır Şafakspor maçın ilk ve ikinci yarsında bulduğu 17 golle şov yaptı.

SARIMEŞE BELEDİYESPOR: 0-HACI HIZIR ŞAFAKSPOR: 17

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 E)

HAKEM: Erhan Atakay ***

SARIMEŞE BELEDİYESPOR: Devrim **, Eymen ** (Arda *), Barış ** (Ömer **), İsmail ** (Berat *), Efe **, M.Emir **, Ege **, Ahmet Efe ** (Yağız *)

HACI HIZIR ŞAFAKSPOR: Yağız *** (Kaan **), Kayra ***, Hüseyin *** (Yakup ***, Baran **** (Umut **), Gökhan *** (Yiğit **), Eray *** (Osman ***), Bedirhan ****, Kerem *** (Utku ***)

GOLLER: Bedirhan (5), Utku (4), Osman (3), Baran (2), Gökhan, Eray, Kerem

İZMİT YILDIZSPOR: 2-KULLARSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Uğur Mehmet Zengin ***

İZMİT YILDIZSPOR: Efe ***, Tunahan ***, Ahmet Bayrak **, Baran ***, Buğra ***, Behlül *** (Yusuf **), Egemen ***

KULLARSPOR: Akif **, Abdurrezak **, Fatih Efe **, Fatih Özatan**, Enes **, Arda **, Emir ** (Doruk **), Kaan ** (Ahmet Akif **)

GOLLER: Baran, Buğra (İzmit Yıldızspor), Arda (Kullar)

BEKİRDERESPOR: 0-KOCAELİSPOR: 10

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 E)

HAKEM: Erhan Atakay ***

BEKİRDERESPOR: Berk **, M.Baran **, Emre ** (Utku *), Yiğit ** (Ömer *), Ali ** (Kadir **), M.Eren ** (K.Ömer *), Yiğit Asaf ** (Yusuf *), M.Mustafa ** (Efe **)

KOCAELİSPOR:Tunahan ***, Arda ***, Amed ** (Ömer Faruk ***), Kerem *** (İskender ***), Oğuzhan *** (Ayaz **), Serhat *** (Bulut **), Aras ***, Burak *** (Çağrı ***)

GOLLER: Çağrı (3), Serhat (2), Oğuz (2), Ömer Faruk, Aras, Burak

KARTEPE SUADİYESPOR: 2-BAŞİSKELE DAMLARSPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Uğur Mehmet Zengin ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Berat **, Muhammet ** (Veli **), Batuhan **, Bilal Eryılmaz ** (Kenan ***), Bilal **, Süleyman ** (Tunahan **), İsmail ** (Efe **), (Efe Topçu *)

BAŞİSKELE DAMLARSPOR: Kayra ***, Berat ***, Emir *** (Arda **), Yusuf ***, Arda Meteer ** (Berat **), Sait **, Uğur ***, Ahmet *** (Tuna **)

GOLLER: Sait, Uğur, Tuna (Damlarspor), Kenan (2) (Suadiyespor)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0-41 FUTBOL KULÜBÜ: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 B)

HAKEM: Osman Kılıç ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen **, Mehmet **, Eymen **, Melih **, Utku **, Mehmet **, Ömer ** (Hasan **), Efe **

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir ***, Çınar *** (Eren **), Bedirhan *** (Emir **), Yiğit ***, Eren *** (Uras **), Furkan ***, Samet ***, Bilal ***

GOLLER: Yiğit, Furkan **, Bilal

ÜÇYOLDOĞUSPOR: 6-KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 D)

HAKEM: Mehmet Özel ***

ÜÇYOLDOĞUSPOR: Berkay ***, Tolga *** (Hasan **), Tuna ***, Furkan ***, Ömer *** (Kerem **), Berke ***, Ahmet *** (Muhammet Berat ***), Erdi *** ), Arda ***

KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ: Ömer **, Yiğit **, Behlül ** (Okay *), Alperen **, Ahmet **, Cemil ***, Mustafa **, Mustafa Özkan **

GOLLER: Furkan (2), Erdi (2), Berke, Muhammet Berat (Üçyoldoğu), Cemil (2) (Kartepe)