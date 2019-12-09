Belediye Derince Play Off’a göz kırpıyor

Derince ekibi, Play-Off için aradaki puan farkını bire indirirken, pazar günü kendi sahasında konuk ettiği güç Karşıyaka gibi bir takımı 4-2 yenince, Kocaelispor’a da yine büyük bir katkı sağladı. Baturman ile bir çığır açan temsilcimiz, hayli iyi futbol oynayarak, galip başlayıp, iki kez yenik duruma düştüğü maçı tam 4-2 kazanarak destan yazdı. Güçlü rakibini 24 puanda olan Karşıyaka’yı avlayan ekip, ilk yarıda Ali Yiğit ile penaltı da kaçırdı. Maçın ikinci yarısında adeta tek kale oynayan BLD. Derince’de maçın yıldızları Özkan, Koray ve Melih alkış aldı. İkinci yarıda attığı gollerle 6’ıncı galibiyetini alan takım, puanını 23’e çıkardı.