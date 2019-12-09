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Bizim için tam bir ‘BAL-ON’…

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’lerdeki perişan halimiz sürüyor.
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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’lerdeki perişan halimiz sürüyor. Özellikle BAL-10.Grup’ta takımlarımızın durumu içler acısı halde bulunuyor. Bir haftası bir haftasını tutmayan ve birçok oyuncunun terk ettiği bir zamanlar 1.Lig kapılarından dönmüş olan Gebzespor, bu hafta ağırladığı lider Çiğli Belediyespor karşısında 1-0 galip gelmesine rağmen, halen 18 puanla 6.sırada yer alıyor. Gebze’yi yenen İlimtepe Kullar ise pazar günü Bağcılar deplasmanında tek kale oynamasına rağmen 1 golle yıkılırken, çaresiz Çayırovaspor da evinde yine kazanamadı ve hızla Süper Lig’e inmeye hazırlanıyor.

BAĞCILAR: 1-İLİMTEPE KULLAR 1975:0

STAT: Bağcılar Mahmutbey

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan**Gülşah Nur Şen**Ali Berkan Buran**

BAĞCILAR: Ersin***, Serdar**, Ali**(dk. 46 Özcan*), Uğurcan***, Sayim**, Sezer***, Haktan*,

Hasan* (dk. 46 Halil**), Serhat**, Murat* (dk. 77 Oğuzhan***), Recep***

İLİMTEPE KULLARSPOR 1975: Önder**, Muharrem***, Serhat** (dk.27Tayyip**), Adem***, Yahya** (dk.78 Emir*), Yusuf***, Semih**, Batınalp***, Hüseyin***, Ufuk** (dk. 65 Eren*)

GOL: dk. 80 Oğuzhan

SARI KARTLAR: Sezer, Haktan, Halil, Serhat-Bağcılar), Emir-Kullarspor

Bugün 13:41 TSİ - Spor

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