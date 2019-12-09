BAL-11’de de durum iyi değil

BAL 11.Grup’ta da durum farklı değil. Bu hafta iki temsilcimiz Karamürselspor da Başiskele Doğantepespor da kazanmalarına rağmen basamakları iç açıcı durumda bulunmuyor. Vize’yi deplasmanda 3-0 yenen Karamürselspor, 17 puanla 7.sırada bulunuyor. Lider Arnavutköy bu hafta puan yitirmesine rağmen, aradaki fark yine de yüksek. Maddi imkansızlıklarla boğuşan Başiskele Doğantepespor ise 1-0 galip gelmesine rağmen, 12 puanla sondan üçüncü sırada yer alıyor.