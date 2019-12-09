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Arslanbey güle oynaya: 5-0

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda zirveyi zorlayan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ikinci sıradaki Arslanbey Organize Sanayi, sahasında oynadığı maçta, zayıf rakibi, maça 9 kişi ile maça çıkan Çayırtepe Gençlik ekibini 5-0 yendi

Ahmet Akay
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Listeye adı yazılan ve onuncu dakikada takıma sonradan dahil olan Aykut ile beraber 10 kişi mücadele eden Çayırtepe Gençlikspor, Arslanbey Organize Sanayispor’a farklı yenildi. Arslanbey Organize Sanayi bu galibiyetle puanını 31’e çıkardı. Çayırtepe Gençlikspor ise 13 puanda kaldı. Arslanbey Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, Arslanbey Organize Sanayi 3-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında  oyuna dahil olan ve Yavuzhan’ın yerine oyuna giren Hakan 2 gol attı maçı 5-0 kazandı. Arslanbey Organize Sanayi şampiyonluk yolunda ben de varım dedi.

ARS ORG SANAYİSPOR: 5

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 0

STAT: Arslanbey (1.Küme C)

HAKEMLER: Ömer Yılmaz ***, Fatih Yavuz ***, Muhammet Erdoğan ***

ARS ORG SANAYİSPOR: Ertuğrul ***, Kenan *** (Emir **), Eylül ***, Mertcan ***, Mustafa *** (Furkan **), Oğuz ***, Batuhan ***, Hikmet ***, Utku ***, Yavuzhan ** (Hakan ***), Mehmet ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Mert **, Vedat **, Özkan **, Hayrettin **, Recep **, Serhat **, Atakan **, Metehan **, Aykut **, Yusuf **

GOLLER: Mehmet DK.4, Utku DK.10, Yavuzhan DK.11, Hakan DK.73-77 (Ars Org Sanayispor)

NOT: Çayırtepe maça 9 kişi başladı, 10’ncu oyuncu 10.dakikada dahil oldu.

Bugün 13:44 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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