Arslanbey güle oynaya: 5-0

Listeye adı yazılan ve onuncu dakikada takıma sonradan dahil olan Aykut ile beraber 10 kişi mücadele eden Çayırtepe Gençlikspor, Arslanbey Organize Sanayispor’a farklı yenildi. Arslanbey Organize Sanayi bu galibiyetle puanını 31’e çıkardı. Çayırtepe Gençlikspor ise 13 puanda kaldı. Arslanbey Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, Arslanbey Organize Sanayi 3-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Yavuzhan’ın yerine oyuna giren Hakan 2 gol attı maçı 5-0 kazandı. Arslanbey Organize Sanayi şampiyonluk yolunda ben de varım dedi.

ARS ORG SANAYİSPOR: 5

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 0

STAT: Arslanbey (1.Küme C)

HAKEMLER: Ömer Yılmaz ***, Fatih Yavuz ***, Muhammet Erdoğan ***

ARS ORG SANAYİSPOR: Ertuğrul ***, Kenan *** (Emir **), Eylül ***, Mertcan ***, Mustafa *** (Furkan **), Oğuz ***, Batuhan ***, Hikmet ***, Utku ***, Yavuzhan ** (Hakan ***), Mehmet ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Mert **, Vedat **, Özkan **, Hayrettin **, Recep **, Serhat **, Atakan **, Metehan **, Aykut **, Yusuf **

GOLLER: Mehmet DK.4, Utku DK.10, Yavuzhan DK.11, Hakan DK.73-77 (Ars Org Sanayispor)

NOT: Çayırtepe maça 9 kişi başladı, 10’ncu oyuncu 10.dakikada dahil oldu.