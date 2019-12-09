Turkuaz'da ilk hafta tamamlandı

Turkuaz Futbol Turnuvası’nda Ferruh Duygu Tesislerinde iki müsabaka daha oynandı. Gecenin ilk maçında Zafer Elektrik ile Mali Müşavirler karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Mali Müşavir 17.dakikada Göksel ile bulduğu golle 1-0 öndeydi. İinci yarıda Zafer Elektrik 34.dakikada Rıza ile bulduğu golle beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka 1-1 bereabere bitti ve iki takım da bir puana razı oldu.

KOCAELİ B.BLD SON DAKİKA DA BİR PUANI KAPTI

Gecenin ikinci maçında Kolsan ile Kocaeli Büyükşehrt Belediyesi mücadele etti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili oyun sergiledi, ancak gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda ise Kolsan maça iyi başlayarak 35.dakikada İsa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kocaeli B. BLD. golün ardından gol pozisyonlarına girdi, ancak sonuç alamadı. Müsabakanın son dakikasında Emre'nin golüyle beraberliği sağlayan takım, maçın bitiş düdüğü ile sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.

ZAFER ELEKTİRİK: 1

MALİ MÜŞAVİR: 1

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: İlayda Çetiner***

ZAFER ELEKTİRİK: Mert**, Utku**, Birol**, Serkan**, Abdullah**, Ozan**, Zafer**, Emin** Rıza**

MALİ MÜŞAVİR: Selahattin**, Alplarslan**, Göksel**, Hafsı**, Salim**(Ali Osman**) Gökhan**, Burak**, Ercan**, Yunus**

GOLLER: DK.17 Göksel (Mali Müşavir ) , Dk.34 Rıza (Zafer Elektirik

KOLSAN: 1

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: İlayda Çetiner***

KOLSAN: Aykut***, İsa***, Ozan**, Semih**, Çağrı**, Esat**, Burak**, Mustafa**(Oğuzhan**) , Burak Baltcı**

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Baybars***, Osman Göl**, Mirza**, Osman**, Emre**, Erkan**(Zafer**) , Mesut**, Adem**, Necati**

GOLLER: Dk.35 İsa (Kolsan) , Dk. 50 Emre (Kocaeli B.BLD)

UZ-ER MAKİNA: 1

MAGNA: 0

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: Mustafa Çalışkan***

UZ-ER MAKİNA: Zeki***,Murat***, Ekrem***, Fahri***(Sinan**) , Bilal***(Tolga**) Yunus Emre*** Oğulcan***(İlyas**) , Akın***, Recep***

MAGNA: Serkan**, Ufuk**(Erkan**, , Şükrü**(Halil İbrahim**) , Suat**, Barış**(Bayram**) , Ahmet**, Batuhan**(Emre**) , İbrahim**(OĞuzhan**) , Gökhan**

GOLLER: Dk. 11 Bilal (Uz-Er Makina)

İY: 1-0

ROT TEKNİK: 1

SAĞLAM PEN: 1

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: Mustafa Çalışkan***

ROT TEKNİK: Çağlar***, Serter**, Serhat**, Cengiz**,Haydar**, Bülent**, Hakan** Hasan***, İsmail**

SAĞLAM PEN: Harun***, Ufuk Yükselmiş**, Ufuk**(Ömür**) , Ömer**, Uğur** Cihat**, Ümit**, İlhan**, Oğuz***

GOLLER: Dk. 20 Hakan (Rot Teknik) , Dk. 13 Oğuz (Sağlam Pen)

İY: 1-1

ÇELİK HALAT: 6

ASSAN HANİL: 0

STAT:Ferruh Duygu

HAKEM: Mehmet Özel***

ÇELİK HALAT: Metin***, Eyüp***, Levent***(Mehmet Ali**) , Ümit***, Oğuz***(Yusuf**) , Melih***(Muhammet**) , Erdinç***(Yaşar**) , Emrah***(Kenan**) Akit***(Samim**)

ASSAN HANİL: Abdurrahman**, Gökhan**, Mesut**, Kadir**(Oğuzhan*(Arif**) Hamza**(Ali Samet**) , Hakan**(Aliş**) , Yusuf Taylan**, Yusuf**(Fatih**) Harullah**

GOLLER: Dk.4-23 OĞuz, Dk.19 Levent, Dk.35 Mehmet Ali , Dk.40-45 Yaşar

İ.Y: 3-0

TRİ-WALL: 4

GENÇLİKSPOR: 1

STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Murat Ortanca***

TRİ-WALL: Halil***, Sertan***, Nihat***(Eren**), İbrahim***, Soner***, Emre*** Muhammet***, Emre Yılmaz***, Canberk***

GENÇLİKSPOR: Engin**, Kadir**, Turgay**, Erdal**, Yiğit**, Göksel**(Gircan**) Erhan**(Harun**) , Batuhan**, Ziya**

GOLLER: Dk.10 Emre Yılmaz,Dk.35 Muhammet , Dk.50 Soner (TRİ-WALL) , Dk. 43 Ziya (Gençlikspor)

İ.Y: 1-0

MAXİMUM GÜVENLİK:2

OKTAY METİNER MALİ MÜŞAVİRLİK: 2

STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Murat Ortanca***

MAXİMUM GÜVENLİK: Furkan**, Murat**, Burak**, Mete**(Yusuf**) Engin**(Nebil**) , Ümit***, İbrahim***, Emrah**, Taygun**

OKTAY METİNER MALİ MÜŞAVİRLİK: Tolga**, Şamil**, Fatih**, Zafer**, Nazif** Mehmet Akif**, Yıldıray**, Gökhan**, Oktay**

GOLLER: Dk. 29 İbrahim, Dk. 35 Ümit (Maximum Güvenlik) , Dk. 20 Oktay, Dk. 45 Zafer

İ.Y: 1-0

ZAFER ELEKTRİK: 1

MALİ MÜŞAVİR: 1

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: İlayda Çetiner***

ZAFER ELEKTİRİK: Mert**, Utku**, Birol**, Serkan**, Abdullah**, Ozan**, Zafer**, Emin** Rıza**

MALİ MÜŞAVİR: Selahattin**, Alplarslan**, Göksel**, Hafsı**, Salim**(Ali Osman**) Gökhan**, Burak**, Ercan**, Yunus**

GOLLER: DK.17 Göksel (Mali Müşavir ) , Dk.34 Rıza (Zafer Elektirik

İY: 1-0

KOLSAN: 1

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1

STAT: FERRUH DUYGU

HAKEM: İlayda Çetiner***

KOLSAN: Aykut***, İsa***, Ozan**, Semih**, Çağrı**, Esat**, Burak**, Mustafa**(Oğuzhan**) , Burak Baltcı**

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Baybars***, Osman Göl**, Mirza**, Osman**, Emre**, Erkan**(Zafer**) , Mesut**, Adem**, Necati**

GOLLER: Dk.35 İsa (Kolsan) , Dk. 50 Emre (Kocaeli B.BLD)

İY: 0-0