Vodafone Busıness Dijitalleşme TIR'ının on birinci durağı Kocaeli oldu

9 Aralık 2019 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından onbirinci durağı olan Kocaeli’nde işletmelerle bir araya geldi. Kocaeli’nin ardından İstanbul’a gidecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, Türkiye turunu tamamlamış olacak. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı için Kocaeli’nde gerçekleştirilen açılış törenine Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal katıldı.Yusuf Aysal: İhtiyaca uygun dijital çözümler sunuyoruz

Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını belirten Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“İşletmelere Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz çözümlerimizi Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Kocaelili işletmelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Ürünler deneyimlenebiliyor

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor.

Elektronik atıklar kodlama sınıfı olacak

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı’na yüklediği toplumsal misyon çerçevesinde gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak.

Dijital skoru bölgenin üzerinde

Kocaeli’nde 1500’e yakın KOBİ’ye hizmet veren Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, Kocaeli’ndeki her 10 işletmeden 9’u işini akıllı cihazlar ile yönetiyor; 6’sı bilgilerini bulut teknolojisinden yararlanarak saklıyor; 2’sinin e-ticaret sitelerinde hesabı var; 4’ünün şirketlerini sosyal medyada temsil ediyor. Marmara Bölgesi’nin dijital skorunu 67, Kocaeli’nin dijital skorunu ise 69 olarak hesaplandı.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL’yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2019 itibarıyla 24,1 milyon mobil müşteriye ve yaklaşık 1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir.