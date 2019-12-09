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Genç Parti Kocaeli, CHP'yi ziyaret etti

Genç Parti Kocaeli İl Başkanlığı, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı parti binasında ziyaret etti
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Genç Parti Kocaeli İl Başkanlığı siyasi parti ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ve beraberindekiler CHP İl Başkanlığı’nda Cengiz Sarıbay’ı ziyaret etti. Sarıbay, Türkiye'de kurulan ve vatandaşlara hizmet gayesi ile politikalar geliştiren her siyasi partiye saygı duyduklarını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

SEÇİMLERE HAZIR OLACAĞIZ

Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ise, Genel Başkan Cem Uzan'ın talimatı ile ilimizde siyaset yapan siyasi partileri ziyaret edeceklerini belirterek, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın  hukuki süreçleri sonunda çok yakında ülkesine dönmek istediğini söyledi. Altınoğlu, "Bizler de bu süreçte Kocaeli İl Başkanı ve aynı zamanda Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak, görevli bulunduğum Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde örgütlenmeleri yaparak, bu illerde süratle il kongrelerini bitirip, seçimlere hazır olacağız” dedi.

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Yorumlar

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dolunay - bir tost bir ayrana ülke satanlar yine sahnede

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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