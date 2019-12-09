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Merkez Bankası’ndan YTL uyarısı

Merkez Bankası, E8 Emisyon Grubu YTL banknotların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitireceğini duyurdu. Banka, söz konusu banknotların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası Banknotların Zaman Aşımı Süresi 31 Aralık 2019'da dolacak. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“8 Mayıs 2007 tarih ve 26516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019 tarihinde dolduracağı bildirilmişti. Bu çerçevede, söz konusu banknotlar 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise değerlerini tamamen yitirecektir.”

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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