Ercüment: Hep birlikte kazandık

Sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini belirten deneyimli kaleci şu şekilde konuştu: Son 5 haftalık süreçte iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyorduk. Her maça ayrı motivasyonla çıkıyoruz. Ağrı maçı da kritik bir virajdı. İyi bir takımla, zor bir deplasmanda mücadele ettik. Hava şartları da malumunuz.

BİZE GÖRE PENALTI DEĞİLDİ

Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve Allah da nasip etti. Penaltı pozisyonu için Batuhan ile konuştuğumda, düşen Ağrılı futbolcu ile bir birini çektiklerini söyledi. Bize göre penaltı değildi. Penaltıda hislerime göre hareket ettik. Her hafta bir arkadaşımız ön plana çıkıyor. Bu hafta da böyle oldu.

HASRETİ DİNDİRECEĞİZ

Ancak bir takım oyunu oynuyoruz. Sen, ben yok, biz var. Kısacası bu maçı beraber kazandık. İçerideki Elazığ maçına konsantre olup, devre arasına en güzel şekilde girmek istiyoruz. İyi kalpli insanlarla oluşan bir kadromuz var. Bu şehir 11 yıldır özlem çekiyor. İnanıyorum ki sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz ve bu hasreti dindireceğiz.