Kaleye de geçerse tam olacak!..

Kocaelispor’un Göztepe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı takımın jokeri Gökay Eser, Yakup’un cezalı olduğu haftada Ağrı 1970 maçında sahaya santrfor olarak çıktı. 40 yıllık forvet gibi mücadele eden Gökay özellikle yüksek toplardaki hakimiyeti ile çok dikkat çekti.

MESAJ VERDİ

Maç boyunca hareketli olan, zaman zaman savunmasına ve orta sahaya yardım da eden Gökay, sistem içindeki görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdi. 2 kez gole de yaklaşan Gökay kaleci Furkan’ı geçemedi belki ama Ağrı maçındaki performansı ile “Ben santrfor da olurum” mesajını verdi. Gökay bu sezon sağ bek, sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da dakika bulmuştu.