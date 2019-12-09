Talha galibiyeti taraftara hediye etti

Kaptan Burak Süleyman’ın maç öncesi yaptığı konuşmanın çok etkili olduğunu belirten Talha şu şekilde konuştu: Ağrı’da inanılmaz şekilde güzel ağırlandık. Kendilerine teşekkür ederim. Takım kaptanımız maçtan önceki akşam çok etkili bir konuşma yaptı. Kaptanımız “Bir hedefe doğru ilerliyoruz ve çok uzak mesafelerden maça gelen taraftarımız var, onlar için en iyi şekilde mücadele etmeliyiz” dedi.

BEN DE ARADAYIM…

Olumsuz saha ve hava şartlarına rağmen elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttık ve kazanmayı başardık. Zor geçti maç ama ilk yarıda skoru 3-0, 4-0 yapabilirdik. İkinci yarıdaki Gökdeniz’in pozisyonunda ben de arada kaldım. –Gol- diyen de var, -Gol değil- diyen de var. Penaltı kararı çok tartışılır. Çok şükür kazandık ve bu konuların gündeme gelmesine engel olduk.

GÖKAY ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ

Takım bir birine sıkı sıkıya sarıldı. İki eksiğimiz de olsa herkes hazır. Gökay arkadaşımız 11’de başladı, çok etkili oldu, maç boyunca durmadan mücadele etti. Attığım golde de, Süleyman’ın pasını asiste çevirdiğim için çok mutluyum. Galibiyeti bizleri çok uzaklardan gelip destekleyen ve şehirde kalbi bizimle atanlara armağan ediyorum.