Kocaelispor’a geldiği günden beri gerek oyun gerekse de duygu anlamında Yeşil Siyahlılara çok önemli katkılar sunan, Yeşil Siyahlılarla çıktığı 6 maçın tamamını kazanan Selahaddin Dinçel, 1-0 kazanılan Ağrı 1970 maçının ardından Kocaelispor taraftarının bulunduğu tribünlere gitti ve “Arkadaşlar… 1.400 kilometre uzaktan bizler için, forma için geldiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Taraftar da 44 yaşındaki teknik adam için “Dinçel geldi, Kocaelispor’a bahar geldi” tezahüratı yaptı.
Bugün 15:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:24 TSİ
O geldi, Kocaelispor’a bahar geldi
Taraftar da 44 yaşındaki teknik adam için “Dinçel geldi, Kocaelispor’a bahar geldi” tezahüratı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz