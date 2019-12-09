O geldi, Kocaelispor’a bahar geldi

Kocaelispor’a geldiği günden beri gerek oyun gerekse de duygu anlamında Yeşil Siyahlılara çok önemli katkılar sunan, Yeşil Siyahlılarla çıktığı 6 maçın tamamını kazanan Selahaddin Dinçel, 1-0 kazanılan Ağrı 1970 maçının ardından Kocaelispor taraftarının bulunduğu tribünlere gitti ve “Arkadaşlar… 1.400 kilometre uzaktan bizler için, forma için geldiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Taraftar da 44 yaşındaki teknik adam için “Dinçel geldi, Kocaelispor’a bahar geldi” tezahüratı yaptı.