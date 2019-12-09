Kocaelispor’un sağ kanattaki etkili ismi Semih Karadeniz 1-0 kazanılan Ağrı maçının ardından şu şekilde konuştu: Ağrı karşısında takım olarak herkes üzerine düşeni fazlası ile yaptı. 6’da 6 yaptık, mutluyuz. Ercüment abiyi de performansından ötürü kutluyorum. Payas maçında hava çok sıcaktı, Ağrı’da da tam tersi bir durum söz konusuydu. Ancak forma ve oyuncu grubu çok büyük olduğundan üstesinden geldik. Allah’ım bozmaz inşallah. Elazığ maçını da kazanıp devre arası kampını neşeli geçirmek istiyoruz.
Bugün 15:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:26 TSİ
Semih Karadeniz: Forma ve oyuncu grubu çok büyük!
Kocaelispor’un sağ kanattaki etkili ismi Semih Karadeniz 1-0 kazanılan Ağrı maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz