Semih Karadeniz: Forma ve oyuncu grubu çok büyük!

Kocaelispor’un sağ kanattaki etkili ismi Semih Karadeniz 1-0 kazanılan Ağrı maçının ardından şu şekilde konuştu: Ağrı karşısında takım olarak herkes üzerine düşeni fazlası ile yaptı. 6’da 6 yaptık, mutluyuz. Ercüment abiyi de performansından ötürü kutluyorum. Payas maçında hava çok sıcaktı, Ağrı’da da tam tersi bir durum söz konusuydu. Ancak forma ve oyuncu grubu çok büyük olduğundan üstesinden geldik. Allah’ım bozmaz inşallah. Elazığ maçını da kazanıp devre arası kampını neşeli geçirmek istiyoruz.