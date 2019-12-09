Hayat durur ama TUNA DURMAZ!

27 Kasım 2013’te vefat eden Kocaelispor’un tribün liderlerinden Tuna Durmaz, Ağrı’da da unutulmadı. Hodri Meydan, Tuna Durmaz için özel olarak hazırladığı pankart açtı ve “Hayat Durur Tuna Durmaz” tezahüratı yaptı. Ağrılı taraftarlar da bu tezahürata eşlik etti.