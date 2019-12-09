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AND’den kent tarihine katkı

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği(AND) "Gez Çiz Yaz İzmit" projesinin bu seneki proje döngüsü içerisinde üretilen eserlerin sergileneceği Gez Çiz Yaz İzmit Lansman Sergisi’nin açılışı yapıldı.
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Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği(AND) tarafından kent tarihine ve kent belleğine katkı sunma amacıyla Mayıs ayında Selim Sırrı Paşa Konağı ile başlatılan, 6 ay boyunca 14 farklı tarihi yapı/alanda workshop çalışmaları yapılan "Gez Çiz Yaz İzmit" projesinin bu seneki proje döngüsü içerisinde üretilen eserlerin sergileneceği Gez Çiz Yaz İzmit Lansman Sergisi’nin açılışı yapıldı.

SYMBOL AVM MEYDANI

Projeye eser veren sanatçılar Gül Anasal, Emrah Kirişçi, Hasan Gümüş, Erdem Arcan, Ecaterina Nicolau, Erol Efir, Sema Şanel, Tülay Tanyol Pişkin, Meltem Çömlekçioğlu, Gülçin Alptekin, Selma Gün’ün yanı sıra, AND Başkanı Akın Ülkü Sevinç, Kent Dökümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Bizİzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, ÇYDD Kocaeli Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, STK temsilcileri ve İzmitli sanatseverlerin katılımıyla sergi Symbol AVM Meydan'da gerçekleştirildi.

41 ESER ÜRETİLDİ

14 farklı tarihi mekanda toplam 74 sanatçı katılımıyla gerçekleştirilen workshop çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Gez Çiz Yaz İzmit Lansman Sergisi’nde 11 sanatçı tarafından resim, edebiyat, fotoğraf, karikatür, minyatür, minimal öykü, beste dallarında olmak üzere 12 farklı tarzda toplam 41 eser üretildi. "Gez Çiz Yaz İzmit" lansman sergisi 13 Aralık’a kadar Symbol AVM Meydan'da İzmitli sanatseverlerle buluşacak.

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