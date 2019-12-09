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Doğa Koleji velileri, milletvekillerinden destek istiyor

Doğa Koleji okullarında yaşanan olumsuzluklardan etkilenen veliler, belirsizliklerin son bulması için konuyu TBMM’ye taşımak istiyor.  Veliler, Kocaeli Milletvekillerine seslenerek “Belirsizliğin” giderilmesini talep etti
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İşte Doğa Koleji velilerinin milletvekillerine gönderdiği yazı;

Sayın Vekilim;

Biz, Kocaeli Doğa Koleji Kampüslerinde okuyan, binlerce öğrencinin velilerinden oluşan büyük bir aileyiz. Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde Doğa Kolejinde çalışan öğretmen ve idareci maaşları ödenmemektedir. Yaşanan bu olumsuz sürece rağmen fedakâr bir şekilde çocuklarımızın eğitimi için görevini layıkıyla yerine getiren öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederiz.

Kocaeli Doğa Koleji ilimizin güzide eğitim kurumlarından biri olup, akademik, spor, sanat, toplumsal duyarlılık, çevre, tarih, veli-okul işbirliği alanlarında yaptığı özverili çalışmalar ve başarılarla başta biz veliler olmak üzere tüm Kocaeli halkının, Kocaeli kamu ve özel sektör yöneticilerinin takdirini kazanmıştır.

Okulumuzda yaşanan süreçle ilgili olarak, basından edinilen bilgiler hariç, Doğa Koleji Genel Merkezinden biz velilere her hangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Var olan sıkıntıların nasıl aşılacağı, sürecin nasıl yürütüleceğinin belirsizliği başta öğretmen, idarecilerimiz olmak üzere biz veliler dolayısıyla çocuklarımızı tedirgin etmektedir.

Okulumuz velileri olarak talebimiz açık ve nettir: Aynı okulda, aynı öğretmen ve idarecilerle çocuklarımızın eğitim hayatını devam ettirmek istiyoruz. Bizler için çok değerli öğretmen ve idarecilerimizin yaşadığı sıkıntıları aşmaları için her türlü desteğe de açığız.            

Basından öğrendiğimiz kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığının yaşanan sıkıntıları bildiği, fakat çözüm olarak Doğa Koleji çalışanları ve biz velileri tatmin eden bir açıklamanın yer almadığını görüyoruz.

Bu durum çerçevesinde özellikle 8.sınıf LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın, çocukları için her türlü fedakârlığı göze alan biz velilerin, Kocaeli’nin haklı gururu okulumuzun idareci ve öğretmenlerinin yaşadığı travmayı, üzüntüyü kelimelerle anlatmamız mümkün değil.

Sayın Vekilim, Doğa Koleji Ailesi olarak okulumuz çalışanlarının her yönü ile arkasındayız. Bu zor günleri birlik-beraberlik içerisinde atlatacağımıza inancımız tam. Sizlerden istirhamımız:

 - Anayasal hak olan eğitim hakkının kesintisiz, devam etmesi çerçevesinde çözüm sürecinin en kısa sürede tamamlanması,

-Sayın Valimiz ile veli temsilcilerinin görüşmesi için randevu ayarlanması,

-Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yetkililerce gelişmelerin, çözüm çalışmalarının okulumuz idaresi ve velilerle paylaşılması,

- T.B.M.M. nezdinde ilimizin vekili sıfatıyla Doğa Koleji Ailesi olarak bizlerden desteğinizi esirgememeniz.

Bu vesile ile büyük Doğa Koleji Ailesi olarak iyi haberlerinizi beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız.

Yahya kaptan Doğa Koleji

Öğrenci Velileri

Bugün 15:30 TSİ - Gündem

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