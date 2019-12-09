Kentimizin tanınan iş insanları arasında yer alan Oruçlar İnşaat ve Market'in sahiplerinden Erdal Oruç, doğum gününde ağabeyi, kardeşleri ve şirket çalışanları tarafından unutulmadı. Erdal Oruç için özel bir pasta hazırlandı. Oruç kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alanlar da ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Erdal Oruç, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan, kardeşlerine, iş yeri çalışanlarına ve dostlarına teşekkür ettiğini söyledi.
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Erdal Oruç’a sürpriz kutlama
İlimizin tanınan simaları arasında yer alan iş insanı Erdal Oruç, doğum gününde sevenleri ve ailesi tarafından yalnız bırakılmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz