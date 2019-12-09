Erdal Oruç’a sürpriz kutlama

Kentimizin tanınan iş insanları arasında yer alan Oruçlar İnşaat ve Market'in sahiplerinden Erdal Oruç, doğum gününde ağabeyi, kardeşleri ve şirket çalışanları tarafından unutulmadı. Erdal Oruç için özel bir pasta hazırlandı. Oruç kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alanlar da ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Erdal Oruç, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan, kardeşlerine, iş yeri çalışanlarına ve dostlarına teşekkür ettiğini söyledi.