Körfez’in tanınan iş insanları arasında yer alan Bülent Yıldız, muhtarlığa yaptığı kütüphane ile alkış almıştı. Yıldız son olarak, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik’i makamında ziyaret ederek, kitap hediye etti. Ziyaretten ve hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertik, Yıldız’a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Yıldız da, kültür ve sanata ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
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Bülent Yıldız, muhtarlığa kitap hediye etti
Körfez’in tanınan iş insanları arasında yer alan Bülent Yıldız muhtarlığa kitap hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz