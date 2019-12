Taksi şoförleri: Kimsenin umurunda değiliz

“BİZİM SAHİBİMİZ YOK”

İsmail ADIYAMAN (73) :

“1972’den beri bu işin içindeyim. Neler yaşadığımızı hiç kimse dile getirmiyor, nadir olarak dile getiren olsa da sorunlara çare gelmiyor. Başta güvenlik konusunda hayatımız her saniye tehlike altında. Alkollüsü, madde bağımlısı, cinayet işleyeni, hırsızı her türden insanla burun burunayız. Geçen ay gene bir meslektaşımızı kaybettik, Gebze’den Kadıköy’e müşteri götüren arkadaşımız öldürüldü. Bizim sahibimiz de can güvenliğimiz de yok. Son 30 yıldır aralıksız taksi şoförüyüm, sorunlar azalmıyor gittikçe artıyor. Taksicilerin bağlı olduğu hiçbir yer de yok. Şoförler cemiyeti var ama onların da sadece adı var, bizimle ilgilenen yok. Bıçak taşıyan aracımızda, silah taşıyan aracımızda. Biz emekçilerin sesini kim duyuracak? Emekliyim gene de çalışmak zorundayım çünkü çocuk okutuyorum, ekmek parası için başka çare de yok”

“REİNA KATLİAMINI YAPAN DA TAKSİYE BİNDİ GİTTİ”

Orhan NEGİZ (61) :

“1977’den beri bu işteyim. Her gün kelle koltukta geziyorum. Bunca yıllık meslek hayatımda taksicilerin sorunları hiç değişmedi, taksiciler öldürülüyor, yaralanıyor, hakaretlere maruz kalıyor. İşte en büyük sorun da can güvenliğimiz, bunu çözmek için de sıkı bir denetim yapılması gerekir. Taksicilerin cebinde çakı taşıması suç unsuruyken, aracımıza üzerinde silah taşıyan insanlar binebiliyor. Reina saldırısını yapan katil de olayın ardından bindi bir taksiye gitti, ne diyelim daha”

“KADIN SARHOŞLARDAN BIKMIŞIZ”

Sercan YAVUZ (39) :

“Ben 19 yıldır bu meslekte sarhoşlardan çektiğim kadar kimseden çekmedim. Arabaya direk biniyorlar ve indirmek mesele, hakaretler ediyorlar, saldırmaya çalışıyorlar. En çok bundan çekiyoruz. Özellikle kadın sarhoşlardan çekiyoruz. Hem kavga çıkarıyorlar, hem de bizi taciz etti diyerek iftira atıyorlar. Karakola gidene kadar bu kavga sürüyor yetmiyor karakolda da kavga çıkarıyorlar. Çok ağır cezalar gelmeli ki kurtulalım. Yoksa bunlardan kurtuluş yok”

“TAKSİCİLERİN KOPERATİFİ BİLE YOK”

Ali ÜNÜR (63) :

“Bir kenti en iyi tanıyan taksicilerdir. Ben de bu işe kırk yılımı verdim. Biz herkesin derdini biliyoruz ama hiç kimse bizim derdimize çare olmuyor. Eskiden ne çektiysek şimdi yüz katını çekiyoruz. Taksicilerin kooperatifi bile yok. Hangi birini anlatalım ki? Hakkımızı da arayamıyoruz ki. Arasak hiçbir şey de çıkmıyor. Bir de UKOME çalışma belgesini yenileyerek yeni bir şey çıkardı. O belgeyi alıyoruz iki yıl geçerli. Belgeyi veriyorlar ama sorunlarımıza çare bulmuyorlar. Şahsi aracı olanlar geliyor rastgele durağımızın önüne araç park ediyor. Trafiğe haber veriyoruz trafik ekipleri gelene kadar sürücü gelip uyardığımız için bağırıp çağırıp kavga çıkarıyor. Can güvenliği sorunumuz sadece araç içerisinde geçerli değil ki böyle sorunlar esnasında da yaka paça saldıranlar var. Taksicilerin sorunları bitmez, kimse de taksicilerin sorunlarına eğilmez, bunca yıl bunu gördüm”

“KÜFREDEN DE VAR SALDIRAN DA”

Taşkın ÇETİN (59) :

“Ben emekli oldum, o maaşla geçinemedim diye bu işi yapmaya başladım. Bizi en çok zorlayan trafikte yaşadıklarımız. Dörtlüyü yakan trafiği alt üst ediyor. Düzensiz yere araç park eden hatalı parklar, hatalı araç kullanımı, sinyal kullanmayanlar, kontrolsüz araç kullananlar bunların hepsi çektiğimiz sorunlar. Özellikle gece geç saatlerde alkollü müşteriden çekiyoruz. Şiddet uygulamaya kalkışanlar, küfredenler, para vermeden kaçanlar… Ama bunların sebebi ülkemizdeki vatandaşların eğitim yetersizliği, bu hareketleri kültürsüz insanlar yapar. İşte bunlar bizim kesintisiz olarak yaşadığımız sorunlarımız”

“DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK”

Metin GÖKTAŞ (50) :

“Biz taksi şoförlerinin temel sorunu can güvenliğimizin olmamasıdır. 30 yıldır bu işteyim ekmek parası için canımın tehlikede olduğunu bile bile çalışıyorum. Geçtiğimiz ay da Gebze’den yolcu alan bir kardeşimizin daha ölüm haberiyle kahrolduk. O kadar taksici öldürülüyor, yaralanıyor, buna daha ne zaman bir çare bulacaklar? Güvenliğimize bir nebze fayda olması için aracımızda bari bir düğme olsa tehlikeli durumlarda belki polisler biz ölmeden yetişir ve bizi bu şekilde koruyabilirler”

“CANIMIZ HER SANİYE TEHLİKEDE”

Zülfikar BOYACI (52) :

“Yirmi yıldır çalışıyorum, taksicilerin sorunlarının bittiğini görmedim. Bir kere zaten can güvenliğimiz yok. Tüm taksicilerin derdi aynı. Bize başka ülkelerdeki taksicileri örnek gösteriyorlar ama bizim ülkemizde de yapsınlar güvenliği yüksek olan araçlar, biz de rahat edelim. Gece gündüz ekmeğinin derdinde olan insanlar can korkusuyla neden yaşasın? Böyle zor bir meslekte çalışanların sorunlarının en acilinden çözüme kavuşturulması gerekir”

“ŞOFÖRLER HOR GÖRÜLÜYOR”

Cemil KIRDAR (60) :

“Ben öncelikle can güvenliği konusuna bir nebze de olsa çare olur diye taksilere ses kaydı ve görüntü alan kameraların yerleştirilmesini istiyorum. Çünkü müşteriyle yaşadığımız sorunlar adliyeye yansıdığında biz kendimizi ispat da edemiyoruz, iftiraya uğruyoruz. Can güvenliğimiz için bu tip kameralar çok önemli. Trafikte yaşadığımız sorunlar olunca bizi hor görenler de oluyor. Biz ekmek parası için çalışıyoruz kimsenin bizi yüceltmesini de hor görmesini de istemiyoruz. Ülkemizdeki sürücülere psikolojik özel eğitimler verilmeli. Araç kullanıp da küfür etmeyen yok bu ülkede. Hatta yeri geliyor, tehdit bile alıyoruz. İnsanlar silahla, bıçakla araca biniyor. Bizi kim kurtaracak kim koruyacak. Bu ülkede öldürülen kaçıncı taksici bu Gebze’deki kardeşimiz dışında? Bizim başımıza da gelmeyecek diye bir şey yok. Peki biz nasıl yapalım, nasıl çalışalım bir düşünsünler”

“BİZE KİMSE DEĞER VERMİYOR”

Niyazi UYANIK (41) :

“Taksi şoförlerinin sorunları ülkenin her yerinde aynıdır. 23 yıldır taksi şoförüyüm, sorunlar büyük ama bir çare geldiğini maalesef ki göremedim. Can güvenliğimiz için çözüm bulunsa keşke. Ayrıca sorun sadece can güvenliği değil ki. Trafikte de bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Şehir içinde minibüs, otobüs, dolmuş çok fazla. Trafik çok sıkışık, bunun da zorluğunu çekiyoruz. Avrupa’da şoförlerin araçları farklı neden bizde yok? Onları araçlarında şoförün araç içinde ayrı camekânı var, o araçların camları kurşun geçirmez, şoför kendi bulunduğu kısmı içerden kilitlediğinde ona müdahale edebilen olmuyor. Görüyoruz başka ülkelerdeki şoförlerin hangi koşullarda çalıştığını. Bizde de hiçbir şey yok. Kısacası bize değer verilmiyor, verilse böyle olur mu?”