BBP Gölcük’te Akpınar seçilmiş başkan

Kongreye BBP İl Başkanı Remzi Kaya, il ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, STK ve Dernek Başkanları, davetliler ve partililer katılım sağladı. Kongrede Divan Başkanlığı’nı Mehmet Korkmaz, Üyeliklere Bayram Kurtaran, Yüksel Ayık ve Nail Aykız yaptı. Olağanüstü kongreye tek başkan adayı olarak katılan Şahin Akpınar, resmen Gölcük ilçe teşkilatının başkanı oldu.

BBP GÖLCÜK YÖNETİMİ

Başkan Şahin Akpınar

Köksal Kayış

Selçuk Karataş

Neslinur Arslan

Hacer Kayış

Ulaş Adıyaman

Mehmet Bayram Gümüş

Eyüp Karagöz

Kerim Aşıkoğlu

Enes Zeyd Yıldız

Günay Sevgi

Havva Bilge.