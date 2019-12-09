BBP Gölcük’te Akpınar seçilmiş başkan

Kongreye BBP İl Başkanı Remzi Kaya, il ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, STK ve Dernek Başkanları, davetliler ve partililer katılım sağladı. Kongrede Divan Başkanlığı’nı Mehmet Korkmaz, Üyeliklere Bayram Kurtaran, Yüksel Ayık ve Nail Aykız yaptı. Olağanüstü kongreye tek başkan adayı olarak katılan Şahin Akpınar, resmen Gölcük ilçe teşkilatının başkanı oldu.
BBP GÖLCÜK YÖNETİMİ
Başkan Şahin Akpınar
Köksal Kayış
Selçuk Karataş
Neslinur Arslan
Hacer Kayış
Ulaş Adıyaman
Mehmet Bayram Gümüş
Eyüp Karagöz
Kerim Aşıkoğlu
Enes Zeyd Yıldız
Günay Sevgi
Havva Bilge.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz