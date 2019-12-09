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Muhtarlar, mütevelli heyetini seçti

Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev almak üzere her yıl, Gölcük’te görev yapan mahalle muhtarları arasında yapılan mütevelli heyeti seçimi, bu yıl da Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu'nda, muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi