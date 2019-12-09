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Muhtarlar, mütevelli heyetini seçti

Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev almak üzere her yıl, Gölcük’te görev yapan mahalle muhtarları arasında yapılan mütevelli heyeti seçimi, bu yıl da Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu'nda, muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi
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Gerçekleştirilen seçime Gölcük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar katılım gösterdi. Divan kurulunda başkanlık görevine Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, katip üyeliklere ise Örcün Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar ve İhsaniye Merkez Mahallesi Muhtarı Ahmet Özder seçildi.

YENİ SENE İÇERİSİNDE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Divan kurulunun seçilmesinin ardından şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gerçekleştirilen toplantıda asil üyeliklere Yüzbaşılar Mahalle Muhtarı Haydar Akgüngör ve Eski Ferhadiye Mahalle Muhtarı Yaşar Ömer Kaya, yedek üyeliklere Ayvazpınar Mahalle Muhtarı Ali Keskin ve Halıdere Yalı Mahallesi Muhtarı Seyfi Eraydın seçildi. Muhtarlar görevlerine, yılbaşında başlayacak.

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