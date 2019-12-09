KTO'dan Metin Anik Mühendisliğe ziyaret

İlçedeki esnaflara ve sanayicilere yönelik ziyaretlerine devam eden Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyet son olarak, Körfez’in tanınan simalarından Metin Anik Mühendislik Firması'nın sahibi Metin Anik’i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Gündemdeki konuların değerlendirildiği öğrenilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Anik, KTO Başkanı Öztürk ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz