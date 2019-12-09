Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:49 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:54 TSİ

Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Çayırova'da durdurulan bir TIR'da ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı plakalı bir tır ile ülkeye kaçak ürün sokulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde ürünlerin taşındığı yabancı plakalı TIR ve Çayırova'da bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda 11 bin adet cep telefonu, 14 bin 600 adet kuru sigara kağıdı, 12 bin 500 adet makaron, bin 450 adet sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 2 bin adet elektronik sigara, 660 adet kutu ilaç, 2 koli telefon ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bugün 15:49 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti mask
Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti
Yaralılar ambulanslara taşınıyor mask
Yaralılar ambulanslara taşınıyor
Demir ailesinin acı günü mask
Demir ailesinin acı günü
Kiralık evlere fuhuş baskını! mask
Kiralık evlere fuhuş baskını!
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı mask
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

GALERİ

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL