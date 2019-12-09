Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yabancı plakalı bir tır ile ülkeye kaçak ürün sokulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde ürünlerin taşındığı yabancı plakalı TIR ve Çayırova'da bulunan bir depoda arama yapıldı. Aramalarda 11 bin adet cep telefonu, 14 bin 600 adet kuru sigara kağıdı, 12 bin 500 adet makaron, bin 450 adet sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 2 bin adet elektronik sigara, 660 adet kutu ilaç, 2 koli telefon ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
Çayırova'da durdurulan bir TIR'da ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün, ilaç ve telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz