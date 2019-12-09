Pelin Coştur Filiz'den yine çok anlamlı destekler

Yemek programında kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu dernek yöneticileriyle bir araya gelen Pelin Coştur Filiz, "Aslında kimsesiz çocuk yoktur. Sahiplenilmemiş çocuk vardır. Kimsesizlerin kimsesi olarak çıktığımız bu yolda hiç bir çocuğumuzu sahipsiz bırakmayacağız. Bunların her biri bizim geleceğimiz. Bu çocuklarımıza ne kadar destek olursak ülkemizin geleceği adına o kadar umutlu olabiliriz. Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yardımlaşma Derneği’nin yönetim kurulu üyesi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Başkanımız Sn. İbrahim Sarı'ya da geleceğimizin umutları olan çocuklarımızı böylesine güzel sahiplendiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DOWN’LI ÖZLEM’İN KINASINA KATILDI

Daha sonra, Genç Kandıralılar Derneği’nin Yeşilova'da düzenlediği "Engelleri Hep Birlikte Aşalım" projesi kapsamında Down Sendromlu Özlem Ateş'in kına gecesine katıldı. Sahnede Özlem'le oynayan ve Özlem'in ailesiyle görüşen Filiz; "Bu kadar güzel ve anlamlı bir geceye katıldığım için çok mutluyum. Bu geceyi düzenlen herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum ki, farklılıklarımız sahip olduğumuz ayrıcalıklarımızdır. Sende çok ayrıcalıklı bir insansın.

Sizler insani değerleri yüksek, yalan nedir bilmeyen, içinde kötülük olmayan, yüreği karşılıksız sevgiyle dolu insanlarsınız. Sen hiçbir zaman sıradan biri olmayacaksın. Seninle birlikte olmak, bu dünyayı seninle birlikte yaşamak çok güzel. Mesela sen olmasaydın, bugün burada eğlenemeyecektik. Biz daima senin yanındayız. İyi ki varsın" dedi.