Sivaslılar, Aşık Veysel için Büyükakın’ı ziyaret etti

“Sivil toplum kuruluşları, kent kimliğinin kazandırılması konusunda büyük önem sahiptir” diyen Başkan Büyükakın, “Toplumsal dayanışma açısından STK’ların büyük görevleri de vardır. Yaşlıların toplumsal hayata katılması ve bunun yanında kaliteli bir yaşlılık için sosyal sorumluluk projeleri üretmesi de çok kıymetli olacaktır. Bugün artık STK’lar sosyal sorumluluk projelerine doğru alan kayması da yaşamaktadır. Üniversite ve belediyelerle kurulacak işbirlikleriyle STK’lar proje üretebilir. Şehre her alanda katkı sunan ve hemşerilerine de diğer bir taraftan hizmet eden STK’lar daha güçlü olacaktır” dedi.

AŞIK VEYSEL’İ ANMA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Aile kurumuna dönük başlatılacak projelerin çok değerli olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bu alana dönük verilecek katkılara değindi. Sivaslılar Dernek Başkanı Emine Kaçal ise, hayata geçirecekleri projeler ile 21 Mart 2020 tarihinde yapılacak Aşık Veysel’i Anma Programı için Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. Programın Kocaeli Kongre Merkezi’nin ana salonunda icra edilebileceğini de dile getiren Başkan Büyükakın, STK’ların ülke ve kent değerlerini yaşatmada ve geleceğe taşımadaki gayretlerini takdirle karşıladığını söyledi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.