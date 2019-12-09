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SEDAŞ’ta Acil Durum Tatbikat Eğitimleri devam ediyor

SEDAŞ’ın çalışanlarına yönelik verdiği acil durum bilgilendirme eğitim ve tatbikat uygulamaları devam ediyor
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Türkiye’de nüfusun çoğunluğunun deprem bölgesinde bulunması, çarpık yapılaşma, toplumun bu konuda yeterli bilince ve bilgiye sahip olmaması, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybının büyük boyutlara çıkmasına sebep oluyor. Bu doğrultuda SEDAŞ bünyesinde görev yapan ve olası acil durumlarda destek ekibi olarak görev alacak personele depreme hazırlık eğitimleri verildi.

YANGIN TATBİKATI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLDİ

Ayrıca “Güvenli Arama Kurtarma Tahliye” konulu teorik eğitimler de alan personel, deprem tatbikatını yangın tatbikatı ile bütünleştirdi. Hazırlanan senaryo doğrultusunda aldıkları bilgileri tatbik etme imkânı yakalayan ekipler, her türlü acil durumda nasıl hareket etmeleri ve koordine olmaları gerektiğini öğrendi.

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