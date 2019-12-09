Bayanlara 1.Lig yaramadı: 4-0

Son haftalarda aldığı istikrasız sonuçlar sonrası 9’ncu sırada 7 puanda olan Kocaeli Bayan futbol takımı, pazar günü deplasmanda, üçüncü sırada 14 puanla zirveyi zorlayan İstanbul Ataşehire 4-0 yenildi. Maçın ilk yarısında 30. dakikada Merve ile penaltı kaçıran Kocaeli Bayan futbol takımı, maçın ilk yarısını golsüz kapattı. Maçın ikinci yarısında yine atak futbol oynayan temsilcimiz, 75’nci dakikada kalesinde gördüğü ilk golle çözülmeye başladı. Maçın sonlarına doğru yapılan defan hatalarıyla uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle maçtan farklı yenilgiyle ayrılan Kocaeli Bayan futbol takımı, bu hafta milli maç nedeniyle bir hafta ara verecek.