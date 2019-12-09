Son haftalarda aldığı istikrasız sonuçlar sonrası 9’ncu sırada 7 puanda olan Kocaeli Bayan futbol takımı, pazar günü deplasmanda, üçüncü sırada 14 puanla zirveyi zorlayan İstanbul Ataşehire 4-0 yenildi. Maçın ilk yarısında 30. dakikada Merve ile penaltı kaçıran Kocaeli Bayan futbol takımı, maçın ilk yarısını golsüz kapattı. Maçın ikinci yarısında yine atak futbol oynayan temsilcimiz, 75’nci dakikada kalesinde gördüğü ilk golle çözülmeye başladı. Maçın sonlarına doğru yapılan defan hatalarıyla uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle maçtan farklı yenilgiyle ayrılan Kocaeli Bayan futbol takımı, bu hafta milli maç nedeniyle bir hafta ara verecek.
Bugün 16:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:46 TSİ
Bayanlara 1.Lig yaramadı: 4-0
Son haftalarda aldığı istikrasız sonuçlar sonrası 9’ncu sırada 7 puanda olan Kocaeli Bayan futbol takımı, pazar günü deplasmanda, üçüncü sırada 14 puanla zirveyi zorlayan İstanbul Ataşehire 4-0 yenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz