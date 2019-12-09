Büyükşehir'de Trafik Yönetimi'ne yeni müdür

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı bulunan UKOME Şube Müdürü Ekrem Kurt emekli olunca, yerine Trafik Yönetimi Şube Müdürü Salih Mülayim getirilmişti. Mülayim’den boşalan koltuğa atama yapıldı. 10 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, bir süre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü, sonrasında Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü görevini yürüten Murat Sandalcı, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Yönetimi Şube Müdürü oldu.

MURAT SANDALCI KİMDİR?

1984 yılında Derince’de doğdu. İlköğrenimini Derince’de, lise öğrenimini ise İzmit’te tamamladı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliğinden mezun oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sismoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programından “Yer Radarı Yöntemi ile Kuzey Anadolu Fayının Balıkesir Yöresinden Geçen Kesiminin Belirlenmesi” konulu tezi ile mezun oldu. Yer bilimleri, yer radarı ve sismoloji alanında yayınlanmış akademik çalışmaları bulunan Sandalcı, lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında Almanya Berlin Teknik Üniversitesinde akademik çalışmalara katıldı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi ve Kültür Bakanlığının yürüttüğü, Balıkesir Burhaniye Ören’deki antik kentin gün yüzüne çıkartılması çalışmalarında mühendis olarak görev aldı. İş hayatına 2006’da özel sektörde başladı. 2009 yılına kadar özel sektörde, saha mühendisliği, şantiye şeiği ve kontrol mühendisliği görevlerini yürüttü. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Bilim Merkezi Projesi ile göreve başladı. Sırasıyla Bilim ve Teknoloji Kulübü, Bilim Merkezi Çalışma Ekibi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Servisi ve Ar Ge Servislerinde görev yaptı. 2014-2019 arasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Elektronik Sistemler Şube Müdürü ve Bilişim Teknolojileri Şube Müdürü olarak görev yaptı. İngilizce bilen Sandalcı, evli ve bir çocuk babasıdır.