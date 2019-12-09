DSP Kocaeli, Aksakal’ı destekliyor

DSP Kocaeli İl Örgütü Kocaeli genelindeki kongrelerini tamamladı. Kongre sonrası ziyaretlere başlayan DSP il yönetimi, gazetemizi de ziyarete etti. DSP’li yöneticiler Acar Çakar, Cevdet Antepli, Emin Pişkir, Umutcan Uz, Cemalettin Çakır, Şinasi Yıldız, Hüseyin Tuluç, ve İl Başkanı Halim Dedeoğlu, yaklaşan büyük kurultayda 3 genel başkan adayı olduğunu hatırlatarak, Kocaeli örgütleri olarak mevcut genel başkan Önder Aksakal’ı destekleyeceklerini açıkladı. Önder Aksakal’ın dışında Tokat eski İl Başkanı Hüseyin Alpay, eski genel merkez yöneticisi Ercan Akarpınar’da genel başkan adayı oldular.

İTTİFAKLI SEÇİMLER

DSP İl Başkanı Dedeoğlu, “Türkiye’nin durumu iyi değil. 2020 çok daha kötü bir yıl olacak. Biliyorsunuz artık ittifaklarla seçimlere gidiliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye. Böyle olunca da seçmen diğer ittifakların dışında kalan partileri şanslı görmediği için oy da vermiyor. Ülke sorunlarının dışında yerel anlamda da pek çok sorun yaşanıyor, çözüm bekleyen problemlerimiz var.

CHP’NİN BÜYÜK HATALARI VAR

Türkiye’de sağ kesim, soldan daha fazla. Bir ülkenin refah seviyesi düştükçe sola yanaşması gerekirken böyle olmuyor. Üzgünüm ama burada CHP’nin rolü var, yaptıkları yanlışların büyük rolü var. İnsanlar soldan çekiniyor. DSP tüzüğü bugün AK Parti’nin uyguladığı bazı projelerle aynı. Güzel bir tüzüğümüz bulunuyor. Ülkeyi kalkındıracak bir tüzük sahibiyiz.

TEK EKSİĞİMİZ GENÇ VE KADIN

Önemli bir ivme kazandık. Partimiz her geçen gün değer kazanıyor. İyi bir il yönetimi oluşturduk. Bizim tek eksiğimiz gençlik kolları ve kadın kolları Şimdi bu durum üzerinde çalışmalar yapacağız. Üç yıl önce farklı bir parti vardı, şimdi daha farklı bir DSP var Kocaeli de.

ARADA HALK EZİLİYOR

Cedit Mahallesi konusunda da söyleyeceklerimiz var. Büyükşehir’in meclis toplantısına katıldım orada dile geldi, “Sizi aşıyorsa biz yaparız” dendi. Burada rant beklentisi var. Kaşıkçı kavgasına döndü olay. Fatma Hanım, “İsterseniz devrederiz projeyi” diyor. Büyükşehir’de “Ne demek isterseniz, yapamıyoruz deyin, bizde alalım”