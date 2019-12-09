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Doğa Koleji’ne Vakıf Üniversitesi talip

Doğa Koleji Okulları’nda başlayan krizde son günlere girildi. Öğretmenlerin ödenemeyen maaşları, kira ve SGK borçları nedeniyle zor durumda olan okullardaki boykota rağmen satış süreci hızlandırıldı. Doğa Koleji’ni ise üniversitesi olan bir vakfın satın alma aşamasında olduğu öğrenildi
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Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Doğa Kolejleri, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz” denildi.

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