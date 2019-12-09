Vali Aksoy’dan insan hakları günü mesajı

Açıklamasında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ortaya konulan haklar sayesinde dünyanın her köşesinde milyonlarca insanın bugün onurlu bir yaşam sürme açısından umut ve güvence taşıdığını belirten Aksoy, “Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, artık ulusal sınırları aşarak, tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. Bu anlayışın hayata geçirilmesi uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede devlet ve millet olarak, insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmek ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.