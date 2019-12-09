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Körfez’e Mobil Atık Getirme Merkezi geldi

Körfez Belediyesi, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için Mimar Sinan Mahallesi’ne Mobil Atik Getirme Merkezi yerleştirdi.

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Körfez Belediyesi, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için Mimar Sinan Mahallesi’ne Mobil Atik Getirme Merkezi yerleştirdi. Akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir çevre adına yerleştirilen mobil atık getirme merkezinde kağıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, tekstil, bitkisel yağ, pil ve ilaç atıkları toplanacak.

 7 FARKLI ATIK ATMA GÖZÜ

Mobil Atık Getirme Merkezi, 7 farklı atık atma gözü olan atık merkezinin çevreye ve atıkların geri dönüşümüne katkısı büyük olacak. Böylece hem ekonomi kazanacak hem de doğal kaynaklar korunacak. Yetkililer, vatandaşlardan atıklarını doğru bölmelere atmaları noktasında duyarlı olmaları talebinde bulundu.

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