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İmar Barışı ödemelerini unutmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirdiği İmar Barışı’na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar ödemesi gerekiyordu.
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Kalan yüzde 75’i için ise son gün 31 Aralık. Yani sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Ödemesini yapmayanların belgeleri iptal olacak. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yetkililerin açıklamalarında ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, “Ödemeyi henüz yapmayan vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir” diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN DE...

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti: “Hazine’ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek.”

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