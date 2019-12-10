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Erdoğan yerli oto için Kocaeli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli oto tanıtımı için Kocaeli’ye geliyor.
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2011’den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017’de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’le imzalandı. Projedeki şirketin yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018’de ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19’ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO’luğuna Haziran 2018’de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak” demişti. TOGG, yerli aracın prototipini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Erdoğan’ın Gebze’de yerli otomobil çalışmalarını yerinde incelemesi ve aracı bu sırada denemesi bekleniyor.

YÜZDE 100 YERLİ ELEKTRİKLİ ‘SUV’

Elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu’na ait, C segmentinde yüzde 100 elektrikli bir SUV olan aracın ön gösterimi, gerçek boyutlarında ve çalışan bir araçtan yapılmış olacak. Aracın 2022’de piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Söz konusu modelin belirlenmesinde, vatandaşlarla yapılan anket de etkili oldu. 2030’a kadar model sayısının 5’e ulaşması öngörülüyor.

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