Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Trelleborg fabrikasında örgütlü Petrol-İş Sendikası ile fabrika yönetimi arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler, taleplerinin karşılanması için üretimi durdurarak greve çıktı. Greve çıkan Trelleborg fabrikası işçileri fabrika önünde bekliyor. (Evrensel)
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Kocaeli’deki Trelleborg fabrikası işçileri greve başladı
Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler greve başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz