Ana ortakları arasında Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ı Can Uluslararası Yatırım Holding’e satma kararı aldı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu. Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak. Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor. Pazarlık yöntemiyle satışa konu olan Sebat Çakmak, Tokai Çakmakları’nın üreticisiydi.
Bugün 10:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:12 TSİ
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı!
Gözde Girişim’in yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle satıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz