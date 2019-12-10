Bakanlıktan Kocaeli'deki o firmalara şok!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli’de bulunan 2 yapı denetim firmasının tüzel kişiliklerini iptal etti. Firmalar ile ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İzmit'te faaliyet gösteren 2807 belge nolu Kırkbir Yapı Denetim Ltd. Şirketi ile Gebze'de faaliyet gösteren 2041 belge nolu BVM Yapı Denetim Ltd. Şirketi’nin yapı denetim izin belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal edildi.