Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli’de bulunan 2 yapı denetim firmasının tüzel kişiliklerini iptal etti. Firmalar ile ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. İzmit'te faaliyet gösteren 2807 belge nolu Kırkbir Yapı Denetim Ltd. Şirketi ile Gebze'de faaliyet gösteren 2041 belge nolu BVM Yapı Denetim Ltd. Şirketi’nin yapı denetim izin belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal edildi.
Bugün 10:14 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
Bakanlıktan Kocaeli'deki o firmalara şok!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli’de bulunan 2 yapı denetim firmasının izin belgelerini çeşitli gerekçelerle iptal etti.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz