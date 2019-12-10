Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:22 TSİ- Gündem G: Bugün 10:24 TSİ

Hükümetten bakkalı sevindirecek haber

Hükümet, mahalle esnafını rahatlatacak bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Önümüzdeki aylarda TBMM gündemine taşınması beklenen teklife göre, aynı cadde üzerinde onlarca market açılamayacak. Belli bir nüfus kriteri belirlenip o alanda belli sayıda market açılmasına izin verilecek.
mask

Hükümet, küçük esnafı zincir marketlere karşı korumak ve yaşatmak için harekete geçti. AK Parti, AVM'lere çeki düzen verilmesine ilişkin hükümlerin de içinde yer alacağı kapsamlı bir yasa teklifi hazırlığı başlattı. Önümüzdeki aylarda TBMM gündemine taşınması beklenen yasa teklifi kapsamında perakende ticarete ilişkin önemli hükümler yer alacak. En önemli bölümler ise zincir mağazalar (marketler) ile rekabet edemediği için tek tek kapanmak zorunda kalan bakkallar ve küçük esnaf ile ilgili olacak.

NÜFUSA GÖRE BELİRLENECEK

Sabah'ın haberine göre, bakkal ve küçük esnafın korunması için üzerinde durulan formüle göre özellikle marketlerin açılması konusunda belli kriterler getirilecek. Küçük bir mahalle, bir cadde üzerinde farklı farklı zincirlerin market açması önlenecek. Bu konudaki ilk kriter nüfus olacak. Belli bir nüfus kriteri belirlenip o alanda belli sayıda market açılmasına izin verilecek.

Örneğin, "Nüfusu 5 bin olan bir mahallede en fazla 5 zincir market açılabilir" denilecek. Bu kontenjan dolduğunda yeni marketler için izin verilmeyecek. İkinci kriter de, markete belli bir büyüklük şartı getirilmesi olacak. Mahalle bakkalı büyüklüğünde marketler açılamayacak.

MARKET İLE REKABET

Bakkalların ortak bir kooperatife dönüşmesine ilişkin de hükümlerin metinde yer alması bekleniyor. Yüzlerce bakkal bir araya gelecek ve toplu alım yapacak. Toplu alım olduğu için satıcı firmalar da fiyatları büyük marketler ile aynı düzeye çekecek. Bakkallar böylece daha ucuza ürün alıp satabileceği için marketler ile rekabet edebilecek.

Bugün 10:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li eski başkan: Şener İnce haklı mask
CHP'li eski başkan: Şener İnce haklı
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı! mask
Türkiye'nin en ünlü çakmak markası satıldı!
Derince'deki lojmanların yıkılış biçimi isyan ettirdi mask
Derince'deki lojmanların yıkılış biçimi isyan ettirdi
Doğa Koleji velileri, milletvekillerinden destek istiyor mask
Doğa Koleji velileri, milletvekillerinden destek istiyor
İmar Barışı ödemelerini unutmayın mask
İmar Barışı ödemelerini unutmayın
Petkim emeklileri geleneği sürdürüyor. mask
Petkim emeklileri geleneği sürdürüyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti mask
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

GALERİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım mask
Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL